Barletta, la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale: Felisia nasce in ambulanza (Di sabato 1 febbraio 2020) La piccola Felisia, ultima di quattro figli, è nata oggi, 1 febbraio, poco dopo la mezzanotte. La mamma, residente a Spinazzola, non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale e ha dato alla luce la bambina in ambulanza. "La piccola e la sua mamma stanno benissimo - hanno raccontato i medici - Abbiamo tagliato il cordone ombelicale sul mezzo". fanpage

