Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 08:10 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia positiva in testa una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma provenienti da Juan era una Milano il 23 gennaio avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della Capitale con te non ce la chiusura del traffico aereo da e per la Cina caso aspetto anche in Veneto minore del Frignano rientrato da un viaggio in territorio cinese negativi invece testa sui turisti a bordo della Costa Smeralda che riparte oggi da Civitavecchia trattative ancora in corso sul rientro degli italiani davo ad ed è di 213 morti totali circa 2000 nuovi contagi bilancio in Cina del coronavirus che porta quasi norminah 700 casi di infezione confermati dall’inizio dell’epidemia sotto altre 102000 persone ... romadailynews

