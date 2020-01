Tutto su Ivan Cottini a Sanremo 2020, il ballerino con la sclerosi multipla ospite all’Ariston (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ivan Cottini a Sanremo 2020 si esibirà insieme alla compagna di ballo Bianca Maria Berardi la sera dell'8 febbraio, penultima giornata della kermesse del Teatro dell'Ariston. Ivan Cottini è un ex ballerino di Amici affetto da sclerosi multipla dall'età di 27 anni. La sua lotta contro la malattia non gli ha impedito, tuttavia, di continuare a seguire il suo sogno. Dopo l'esibizione a Ballando Con Le Stelle in coppia con Bianca Maria Berardi è stato contattato da Amadeus per partecipare alla serata di sabato 8 febbraio al Teatro dell'Ariston. Chi è Ivan Cottini Ivan Cottini, marchigiano, è nato nel 1987 e durante la sua carriera ha fatto il fotomodello e il ballerino, fino alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A 27 anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla e da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente, ma nonostante questo Ivan non ha abbandonato ... optimaitalia

