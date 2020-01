Operata di appendicite, ragazza di 18 anni muore dopo una settimana (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una ragazza di 18 anni muore una settimana dopo essere stata Operata di appendicite in un ospedale in provincia di Belluno. La ragazza è morta nel sonno, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni. La vittima si chiamava Lisa Collazuol, aveva solo 18 anni, era una studentessa di Scienze umane al Flaminio di Vittorio Veneto e aveva un passato da giocatrice di rugby. Le cause del decesso ancora non sono del tutto chiare, ma secondo le prime ipotesi potrebbero essere legate a delle complicanze giunte a seguito dell’operazione. La salma della giovane attualmente è a disposizione della magistratura che ha ordinato l’autopsia per identificare cosa ha determinato il decesso e l’eventualità responsabilità del personale medico che ha effettuato l’operazione. Operata di appendicite: muore a 18 anni Le operazioni di rimozione dell’appendice sono ormai ... notizie

