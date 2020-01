Milan Torino: le difficoltà difensive di Conti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Conti ha sofferto molto difensivamente in Milan-Torino. I granata hanno avuto diversi spazi per sfondare sul suo lato All’Atalanta, Andrea Conti era svettato soprattutto come quinto (tra l’altro in un sistema difensivo particolare). Da terzino, invece, sono richiesti movimenti diversi, soprattutto se si difende più di posizione. In Milan-Torino, Conti ha letto male diverse situazioni. Oltre a farsi saltare in alcune circostanze con troppa facilità, ha spesso coperto male le soluzioni di passaggio. Il Torino ha sfondato diverse volte sul suo lato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Milan Torino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milan Torino