Mercato Juve, con la cessione di Emre Can in cassa 103 milioni di plusvalenze (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo Mario Mandzukic, in questo gennaio è andato via dalla Juventus anche Emre Can: con la sua cessione al Borussia Dortmund ha portato nelle casse 30 milioni di euro (era arrivato a parametro zero). Con quest'operazione le plusvalenze realizzate dalle cessioni da parte della Juve dal luglio 2019 arrivano a quota 103 milioni di euro. fanpage

