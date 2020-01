LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’equilibrio regna sovrano nel 4° set (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Chiama a rete l’avversario Thiem e passante al corpo dell’austriaco, volée out di Sascha. 40-15 Gran prima al centro di Zverev, una sentenza su questo fondamentale. 30-15 Indiosissimo il rovescio in back di Thiem e punto per l’austriaco. 15-0 Passante non impossibile sbagliato da Thiem, su un bel dritto comunque di Zverev sul lato incrociato. Ace centrale dell’austriaco e 4-3 Thiem nel 4° set. Si seguono, dunque, i turni al servizio, Zverev in battuta. 40-0 Si accanisce sul dritto di Zverev Thiem e ottiene il punto ancora una volta. 30-0 Splendido Thiem da fondo in questi due scambi: due dritti super potenti e niente da fare per Zverev. Ottimo attacco di rovescio incrociato di Zverev e giocata a rete comoda del tedesco. 3-3 nel quarto set e l’equilibrio regna sovrano. Thiem al servizio. 40-15 Bella questa ... oasport

