Il governo non chiude i porti: "Ma ora faremo più controlli" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fabio Franchini Allarme coronavirus: i giallorossi chiudono il traffico aereo con la Cina, non i porti. E assicurano: "Tutto sotto controllo" "La situazione è assolutamente sotto controllo, dobbiamo evitare di alimentare allarmismi. Abbiamo già dei protocolli che si attivano sulla base della dichiarazione dello stato d'emergenza e prevedono alcune misure di controllo e sicurezza". Così la dem Paola De Micheli ragguaglia sull'emergenza in corso, in Italia e in tutto il mondo, per il coronavirus, ostentando sicurezza e ottimismo. Proprio nell'odierna mattinata il governo giallorosso ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza: l'epidemia che ha Wuhan (Cina) come epicentro fa paura e per prevenire una possibile pandemia, Roma ha deciso di chiudere il traffico aereo con il Paese del dragone. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è così espresso sulla misura ... ilgiornale

