Il centro benessere in azienda (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un centro benessere a 360 gradi, e nella vera accezione del termine, per adottare uno stile di vita «sano e sostenibile» a tutta energia, anche quando gli impegni di lavoro incalzano. È la sorpresa che Generali ha fatto ai 2.100 dipendenti della sede milanese di City Life, realizzando l'Energy Hub al terzo piano della Torre Hadid, altrimenti nota come Torre Generali. Il nuovo centro benessere comprende la Sala Sport (allenamenti di tipo funzionale, aerobico e anaerobico, e circuiti con attrezzi Technogym), la Sala Energy (yoga, pilates, ginnastica posturale…) e la Sala Miindfulness (miglioramento della prontezza di riflessi e della concentrazione, anche grazie al simulatore di guida di una Ferrari), nei quali si alternano corsi diversi da prenotare via app. Dal Metabolic Conditioning per migliorare forza e capacità aerobica agli allenamenti dedicati ... gqitalia

PinetaHotels : RT @sscalciobari: Una vacanza invernale in Trentino è un tuffo nello sport, nella natura e nel benessere. ?? - songase975 : 'Bastoggi... Che vuol dire che è una realtà complessa?' 'Giovà, tu lo sai che per natura sono un ottimista... Al co… - difenacum : @senzaNomeEAnima Ci vorrebbe un weekend in un centro benessere. -