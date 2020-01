Criminal Minds addio, l’ultima stagione al via (Di venerdì 31 gennaio 2020) addio alla speciale unità dell’FBI specializzata in analisi comportamentale al centro della serie Criminal Minds: con la quindicesima stagione si conclude la lunga avventura. Al via il 31 gennaio su Fox Crime (canale Sky 116) alle 21,15 il primo dei dieci episodi che compongono l’utlima run. Criminal Minds, una lunga storia Dopo 324 episodi e più di 270 ore di programmazione è arrivato il gran finale per Criminal Minds, una delle serie di più grande successo del piccolo schermo. Il serial televisivo creato nel 2005 da Jeff Davis ci tiene compagnia in Italia dal febbraio del 2006 ed è stato trasmesso per la prima volta in anteprima assoluta sempre su Fox Crime. Criminal Minds, cosa è la BAU Al centro della serie Criminal Minds le indagini della BAU (Behavioral Analysis Unit), una squadra speciale dell’FBI, composta da agenti capaci di elaborare un profilo psicologico ... tvzap.kataweb

