Bambino di 3 anni cade dal ballatoio a Milano: è grave (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un Bambino di tre anni cade da un ballatoio al primo piano: è successo nella serata di giovedì 30 gennaio alle 20.50 a Milano, precisamente in una palazzina di via Germana De Stael, nel quartiere periferico di Dergano. La polizia ha deciso di rendere nota la notizia solo nella mattinata del giorno successivo. Gli agenti che sono intervenuti hanno interrogato a lungo la madre del piccolo, una cittadina marocchina di 44 anni che ha dato la sua versione dei fatti. A causare l’incidente sarebbe stata la distrazione di qualche minuto. La donna si sarebbe allontanata dal Bambino per andare al bagno e al suo ritorno non l’avrebbe più trovato. Il Bambino dunque si sarebbe diretto in autonomia verso il balcone. Arrampicandosi sulla ringhiera, il bimbo si sarebbe sporto troppo. Da lì, la caduta al piano inferiore. Bambino cade dal ballatoio a Milano Un attimo di puro terrore per la ... notizie

