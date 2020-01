Alessio Bruno torna su Instagram dopo l’arresto: “Aspetto il giorno in cui poter riscattare la mia vita” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessio Bruno fa sapere di non essere ancora libero dopo l’arresto, ecco cosa ha detto ai fan su Instagram Si torna a parlare di Alessio Bruno, divenuto noto in passato per aver partecipato a Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzata Valeria Bigella. A luglio Bruno si è reso protagonista di una spiacevole vicenda, è stato infatti arrestato per spaccio di droga. Negli ultimi mesi non ha aggiornato molto i suoi fan. Poche ore fa Alessia Bruno ha però postato un lungo messaggio tramite il suo profilo Instagram, attraverso il quale fa sapere ai suoi fan come sta oggi. L’ex fidanzato di Valeria Bigella si trova agli arresti domiciliari. Ai tantissimi fan che lo seguono e lo sostengono ha spiegato: “Cerco di farla breve! Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari”. Bruno ha aggiunto: “La fortuna di essere ... nonsolo.tv

