Al Bano è il Leone! Secondo classificato a Il cantante mascherato (Di sabato 1 febbraio 2020) Il cantante mascherato: Al Bano era il Leone! Secondo classificato dopo il Coniglio, che ha vinto Alla fine era proprio uno dei tre principali sospettati il Leone a Il cantante mascherato: Al Bano! Sconfitto a sorpresa al ‘duello’ finale, dove si è conteso la vittoria con il Coniglio, il Leone è stato mascherato poco dopo la mezzanotte, al grido di “Giù la maschera!” da parte del pubblico presente nello studio 5 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Sudato per via del peso della maschera, Al Bano (ex Leone) a Il cantante mascherato ha svelato che il costume gli ha ricordato la statua di un santo venerato a Cellino San Marco, che ha proprio un leone con sé. Leone era Al Bano a Il cantante mascherato. Guillermo Mariotto: “Mi ha preso in giro!” Ad ironizzare sulla maschera del Leone dopo l’eliminazione di Al Bano, arrivato Secondo ... lanostratv

