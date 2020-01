Via Tiburtina: autobus Atac avvolto dal fumo per un guasto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un bus della linea 163 di Atac è stato avvolto da una nube di fumo bianco nella serata di ieri su via Tiburtina. Non è stata colpa di un principio d'incendio però, bensì per un guasto al sistema d'emergenza. Qualche momento di confusione ma nessuno è rimasto ferito, L'autobus non ha proseguito la sua corsa. fanpage

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma con la puntata numero 18 di #propagandalive,… - Notiziedi_it : Autobus si guasta e si attivano gli estintori di emergenza: fumo invade via Tiburtina - PLRomaCapitale : #Roma: Via Tiburtina prossimità via di Casal de Pazzi, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Grande Raccordo Anulare. -