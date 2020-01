Trasferimento capolinea a via Vinciprova, De Maio: “Scelta sospesa” (VIDEO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto È stata al momento sospesa la decisione di trasferire il terminal dei bus da via Ligea a via Vinciprova. Ad annunciarlo questa mattina l’assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio al termine di una riunione con i rappresentanti di Bus Italia. Il Trasferimento aveva suscitato ampie perplessità e proteste da parte dei sindacati che avevano proclamato lo stato di agitazione. Per le organizzazioni sindacali non ci sono spazi sufficienti a trasferire tutte le linee. Come ha spiegato l’assessore alla mobilità del Comune di Salerno ci sono ancora delle verifiche da effettuare prima di poter procedere al Trasferimento. De Maio ha invece espresso considerazioni positive, ad una settimana dall’attuazione, del nuovo dispositivo di mobilità tra via Torrione e via Settimio Mobilio. L'articolo Trasferimento capolinea a via Vinciprova, De ... anteprima24

