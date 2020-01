Traffico Roma del 30-01-2020 ore 12:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) SULLA VIA CASILINA RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA. CI TROVIAMO TRA LA BORGHESIANA E GRANITI. TRA DON BOSCO E TORRE MAURA IN VIA PELLINI POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE TRA PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO. LAVORI SUL VIALE PARIOLI A SALIRE VERSO VIALE REGINA MARGHERITA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. LAVORI NELLA ZONA DEL PIGNETO POTREBBERO PROVOCARE Traffico E DISAGI. CAMBIATA LA VIABILITÀ, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 30-01-2020 ore 12:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via del Fosso Scilicino traffico rallentato altezza Via Bagnoli del Trigno incidente all'altez… -