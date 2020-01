Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Catanzaro (Di giovedì 30 gennaio 2020) La terra torna a tremare nel Sud Italia: nella mattinata di giovedì 30 gennaio è stata registrata una scossa di Terremoto in Calabria. L’epicentro è situato a 6 chilometri nord dal Comune di Albi, in provincia di Catanzaro. L’Ingv ha classificato il sisma di magnitudo 3.0. notizie

