L'appello della mamma di Giulio: "Non andate in vacanza in Egitto" (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'Egitto ha bisogno come il pane e come il vino o l'acqua nel deserto del turismo. Per questioni economiche, visto che va a determinare circa il 20% dell'economia, per questioni di legittimazioni politiche, per questioni di immagine. E' un Paese meraviglioso, salvo che per una piccola particolarità. E' retto da una brutale dittatura dove i diritti umani diventano cibo per squali. Quello che ha dovuto subire Giulio dovrebbe illuminare le menti di tutti noi. Un segnale (...) - Tribuna Libera / Egitto, Al Sisi , Giulio Regeni feedproxy.google

marcocappato : 'Le motivazioni della sentenza d'appello. Aiutò 'Fabiano Antoniani a morire, come da lui scelto' ma solo dopo aver… - ilfoglio_it : Dopo anni di linciaggio, i giudici di Lione hanno dato ragione alle tesi della difesa. L'arcivescovo Philippe… - renatobrunetta : #FMI boccia senza appello il Governo. Prevede una crescita ???? da zero virgola anche per i prossimi anni, dopo un 2… -