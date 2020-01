Istat, disoccupazione in crescita: stop al posto fisso (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dicembre drammatico per il mercato del lavoro che registra una tendenza negativa:nel finale dell’anno gli occupati sono scesi di 75 mila unità. Notizie drammatiche per la ricerca del lavoro: nel finale dell’anno gli occupati sono scesi di 75 mila unità, mettendo a segno la flessione più marcata da febbraio 2016. I numeri, diffusi oggi dall’Istat, … L'articolo Istat, disoccupazione in crescita: stop al posto fisso proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

