F1, anche la McLaren svela il suo sound… (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fire-up McLaren 2020, il rombo della nuova monoposto in attesa della presentazione ufficiale prevista per il prossimo 13 febbraio. Dopo la Ferrari e la Mercedes, anche la McLaren esce allo scoperto il il fire-up del suo motore, l’accensione della power unit e il rombo che caratterizzerà le monoposto in questa stagione. fonte foto https://twitter.com/McLarenF1 McLaren, il fire-up della monoposto del 2020: il rombo del motore Il mese di febbraio è notoriamente quello delle presentazioni ufficiali e dei primi test in pista. Certo, siamo lontani dalle emozioni che solo le gare sanno regalare, ma siamo a un punto di svolta dell’anno, quando le Scuderie iniziano a studiarsi, a prendere le contromisure e a riflettere sui primi aggiornamenti. Certo, non si può escludere che nei primi giri in pista dell’anno qualcuno preferisca giocare a carte coperte. Viene in ... newsmondo

