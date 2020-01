Cucci: Ibra è l’uomo in più che manca al Napoli da quando è partito Hamsik (Di giovedì 30 gennaio 2020) Italo Cucci sul Corriere dello Sport prova a dare le motivazioni per cui Ibrahimovic ha scelto il Milan e non il Bologna o il Napoli. Prima il no al Bologna nonostante l’amicizia che lo legava a Sinisa Ibra non può rischiare la B (è già successo con la Juve…) Poi quello al Napoli dove avrebbe ritrovato Ancelotti o Gattuso Al San Carlo. Sarri ha lasciato al San Paolo una teatralità d’alto livello che lo ha portato prima a Londra eppoi a Torino, dove in realtà non gli hanno chiesto spettacolo, ma concretezza. Ibra, come Diego, doveva conquistare sul campo l’accesso al più antico e prezioso teatro d’Europa. Vista la regia (Ancelotti o Gattuso, neorealismo) ha detto no. E perché allora ha accettato il secondo viaggio nel Milan? Perché in questo Milan fa il giocatore, il maestro e – non s’offenda Pioli – l’allenatore, dosando le sue energie con intelligenza per ... ilnapolista

napolista : Cucci: #Ibra è l’uomo in più che manca al #Napoli da quando è partito #Hamsik A Napoli Ibra, come Diego, doveva co… -