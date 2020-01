Carlo d’Inghilterra ha un figlio segreto: la rivelazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Carlo, figlio della Eegina Elisabetta d’Inghilterra, nasconde un segreto: dopo la fuga di Harry e Meghan un’indiscrezione rivela che il principe Carlo avrebbe concepito un figlio segreto Ancora bufera su Buckingham Palace. La Regina Elisabetta continua a non trovare un po’ di calma e serenità. Non bastavano lo scandalo che ha travolto il figlio Andrea, coinvolto in vicende poco chiare legate a presunti abusi sessuali su minorenni, laArticolo completo: Carlo d’Inghilterra ha un figlio segreto: la rivelazione dal blog SoloDonna solodonna

Alfonso0070 : RT @PicoPaperopoli: ?? #30Gennaio 1649 – Re Carlo I d'Inghilterra viene decapitato. ?? ?? #AccaddeOggi - PicoPaperopoli : ?? #30Gennaio 1649 – Re Carlo I d'Inghilterra viene decapitato. ?? ?? #AccaddeOggi - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 30 gennaio 1649: Re Carlo I d'Inghilterra viene decapitato -