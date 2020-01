Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Romadailynews radio giornale redazione in studio Roberta Frascarelli è di 132 morti oltre 6000 persone infettata all’ultimo bilancio ufficiale del Corona via Rossa cinese anche se sembrano orale contagio giornalieri Tuttavia i casi hanno già superato quelli della salsa 2002-2003 intanto la Cina e la Toyota hanno bloccato la protezione mentre starbooks e hanno chiuso temporaneamente metà dei punti vendita le compagnie aeree British Airways United Airlines American Airlines hanno sospeso tutti i voli da e per la cena è pronto l’aereo per gli italiani bloccati Apuana rientrano saranno messi automaticamente in quarantenne ha ucciso a botte Francesca Fantoni la trentanovenne trovata morta lunedìun parco pubblico a Bedizzole nel bresciano secondo i primi rilievi lo avrebbe fatto a mani nude alla fine durante un interrogatorio in carcere a Brescia l’omicida ha confessato ... romadailynews

juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? - SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - SkyTG24 : #Coronavirus, 132 morti e quasi 6mila persone infettate: un caso sospetto a #Napoli. I contagi hanno così superato… -