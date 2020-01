Roberto Speranza minimizza, la situazione è seria ma no ad allarmismi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Del coronavirus ha parlato questa mattina il Ministro della salute Speranza, obiettivo dell’intervento è stato quello di tranquillizzare la popolazione in merito alla diffusione del virus. Paura che lo stesso ministro ha definito ingiustificabile, in quanto la situazione del contagio al momento sarebbe sotto controllo. Sulle colonne dell’AdnKronos Roberto Speranza ha tenuto a sottolineare una … L'articolo Roberto Speranza minimizza, la situazione è seria ma no ad allarmismi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

At52triesteAnna : Diamo un tetto al nostro popolo, l'Italia non è l'Emilia - MGorju : Roberto Speranza: SALVIAMO I MACACHI DI TORINO! - soniabetz1 : RT @valy_s: #Coronavirus Domani il rientro degli italiani in #Cina. La #Farnesina ha organizzato un volo di rientro con equipe medica speci… -