Mirko Matteucci: “Missouri 4” torna con un nuovo progetto, gli indizi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, torna a parlare sui social, scrivendo un Tweet in cui lascia intendere che sta per lanciarsi in un nuovo progetto. Per il momento, quindi, non sembra proprio che sia previsto un suo ritorno a Gazebo e Propaganda Live dopo la sua sparizione di settembre. Mirko Matteucci, il ritorno? La sua “scomparsa” a settembre, al ritorno di Propaganda Live, aveva lasciato tutti di stucco, soprattutto perché era avvenuta senza spiegazioni. Oggi, però, Missouri 4, nome d’arte di Mirko Matteucci, pubblica un Tweet con la seguente didascalia: “Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo…e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!”. Mirko lascia intendere di stare per iniziare un’altra avventura. Infatti, nel video, afferma: “Ti pigliano, ti mettono su un aereo e ti dicono “vai”. Tu dici “dove?”. Vai, andiamo a lavorare”. In un altro video delle ... thesocialpost

Che fine ha fatto Mirko Matteucci? Il video al teatro Ariston di Sanremo | VIDEO : Missouri 4 al teatro Ariston di Sanremo 2020 Mirko Matteucci, l’ex tassinaro di Propaganda Live, che da quest’anno non partecipa più al programma, ha pubblicato sui suoi canali social una serie di VIDEO in cui racconta di aver preso parte a un nuovo progetto, e nell’ultimo si trova al festival di Sanremo 2020. Ma non svela fino in fondo di che si tratta. “Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo ...

Mirko Matteucci - “Missouri 4 torna dopo mesi di silenzio : “Ti mettono su un aereo e ti dicono vai” : dopo mesi di silenzio e assenza dai social, Mirko Matteucci in arte “Missouri 4” torna a farsi vedere pubblicando su Twitter due brevi video in cui lo si vede scendere da un’auto, guardarsi attorno, rivolgersi alla telecamera e dire in romanesco: “Ti pigliano, ti mettono su un aereo e ti dicono ‘vai’. Tu dici ‘dove?’. ‘Vai’. La temperatura è ottimale, una giornata di primavera, si può ...

Mirko Matteucci “Missouri 4” torna dopo mesi di silenzio - nessun accenno a Propaganda Live : dopo essere sparito all'improvviso lo scorso settembre, lasciando orfana della sua presenza la squadra di "Propaganda Live", Mirko Matteucci in arte Missouri 4 lascia intuire che a breve partirà un nuovo progetto di cui è protagonista, senza lasciare intendere di cosa si tratterà. Non pare che la cosa riguardi il programma di La7, viste anche le parole di Diego Bianchi a settembre: "La squadra è fatta e toccherà organizzarsi senza Mirko ...

NanneddaM : @welikeduel ma Mirko Matteucci che va a Sanremo??? - Italia_Notizie : Mirko Matteucci, “Missouri 4 torna dopo mesi di silenzio: “Ti mettono su un aereo e ti dicono vai” - TutteLeNotizie : Mirko Matteucci, “Missouri 4 torna dopo mesi di silenzio: “Ti mettono su un aereo e ti… -