Max Biaggi e la nipote di Dell’Utri a cena insieme: c’è del tenero? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È stato il settimanale Diva e Donna a sorprendere insieme lo sportivo Max Biaggi e Araba Dell’Utri, figlia di Alberto, gemello di Marcello. L’obiettivo discreto dei paparazzi li ha colti nel bel mezzo di quella che sembra essere una cena romantica. Ed ecco quindi che il gossip prende il volo: che Biaggi non sia più single? Cosa c’è tra loro due? Siamo di fronte ad un appuntamento galante o ad una semplice cena tra amici? Chi è Araba Dell’Utri Sebbene sia la nipote del celebre Marcello Dell’Utri, storico braccio destro di Silvio Berlusconi e fondatore di Forza Italia, poi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, Araba sembra tenersi distante dall’universo politico. Figlia di Alberto Dell’Utri e Maria Pia La Malfa, Araba è un attrice che abbiamo visto sul grande schermo. La giovane Dell’Utri ha preso parte a pellicole come Matrimonio alle Bahamas e Natale a 4 ... thesocialpost

