Inter, Ranocchia: «Eriksen deve dare il massimo. Stasera importante vincere» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Andrea Ranocchia presenta la sfida tra Inter e Fiorentina nei quarti di Coppa Italia: le parole del difensore Andrea Ranocchia, Intervistato da Rai Sport prima di Inter-Fiorentina, ha parlato dell’importanza della sfida e del nuovo arrivato Eriksen. Ecco le sue considerazioni. «Oggi è una partita da dentro o fuori, va affrontata nel modo giusto. Abbiamo un solo risultato. Eriksen? E’ un giocatore importante che ha calcato grandi campi, e che dovrà ora dare il massimo per questa maglia. L’importante Stasera è vincere, non importa chi segna». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : @officialpes A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 21 Dimarco, 30 Espo… - JimmyORojas : RT @interdemilanca: Los 11 de Inter v Fiorentina: Handanovic (c); Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Lukaku, Alex… - LukaszM_23 : Vecino and Ranocchia in 2020. What a club -