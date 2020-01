Danilo Toninelli, dopo Tagadà 6 minuti di video: "Vi spiego perché il M5s perde consensi" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Ieri sono stato ospite di Tagadà e la prima domanda che mi hanno fatto è: il M5s è in crisi, cos'avete intenzione di fare?". Danilo Toninelli non si capacità di come, a fronte di risultati elettorali semplicemente disastrosi, i giornalisti e gli elettori si chiedano se i 5 Stelle siano finiti o no. liberoquotidiano

La7tv : #tagada Duro attacco di @DaniloToninelli a @matteosalvinimi: 'E' un bugiardo e un codardo, in #EmiliaRomagna da lui… - luce_lucialenzi : Danilo Toninelli contro le falsità dei media - CambiamentoDel : Danilo Toninelli contro le falsità dei media -