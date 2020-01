Changes è il nuovo album di Justin Bieber atteso a febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il nuovo album di Justin Bieber è Changes. L'annuncio arriva a qualche giorno dalla prima puntata del documentario trasmesso da YouTube Originals e rivela anche il titolo. Si tratta quindi del naturale erede di Purpose, che l'artista canadese aveva rilasciato nel 2015. Dal disco, Justin Bieber ha già estratto Yummy, nel quale porta una dedica per sua moglie Hailey Baldwin, che gli è stata vicino anche nei momenti più complicati. Dalla tracklist, è già nota anche Get Me. Un album che parla di cambiamento, quello di Justin Bieber, nel quale non mancheranno gli accenni alla rivoluzione personale che ha vissuto in questi anni e che sembra aver superato. Il 2017 è stato l'anno critico di Justin Bieber, che aveva anche annullato parte del tour per dedicarsi alla sua salute. In Justin Bieber: Seasons interviene anche il suo manager storico, Scooter Braun, che ha parlato del momento ... optimaitalia

