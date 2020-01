Bari, settecento anni di carcere inflitti alle cosche mafiose (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ la sentenza per 91 dei 104 imputati coinvolti nel processo “Pandora”. Erano stati arrestati nel 2018 in un blitz dei carabinieri. E’ il processo più complesso mai effettuato in Italia in videoconferenza. Una maxi condanna, per oltre settecento anni di carcere complessivi: il gip di Bari ha emesso le sentenze per gli imputati nel … L'articolo Bari, settecento anni di carcere inflitti alle cosche mafiose proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

