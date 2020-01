Al Gf VIP 4 le prime liti: Rita Rusic acidissima contro Adriana Volpe. Pago e Zequila si sfidano a colpi di prosciutto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Iniziano a scaldarsi gli animi nella casa del Grande Fratello VIP 4 e forse, se nelle dirette, si dedicasse più tempo alla dinamiche si innescherebbero altre situazioni. Ad esempio sarebbe interessante parlare degli accordi di Zequila e di Cucuzza che tramano contro tutti e tutto ( a loro si è aggiunto anche Andrea Denver che ha ben capito con chi deve allearsi per non andare di nuovo in nomination). E dopo il litigio che c’è stato ieri tra Antonio Zequila e Pago ci viene da pensare che la “prossima vittima” del gruppo sarà proprio il povero Pacifico che neppure si rende conto delle trame che si fanno alle sue spalle. La giornata di ieri è stata alquanto fumantina. Rita Rusic, probabilmente molto nervosa anche per l’ingresso in casa di Valeria Marini ha iniziato a sputare veleno contro Adriana Volpe, zittendola in malo modo. Zequila invece se l’è presa ... ultimenotizieflash

