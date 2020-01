Salerno, giovedì e venerdì due sospensioni idriche programmate (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno Sistemi Spa comunica che sospenderà l’erogazione idrica: giovedì 30 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Sant’ Eustachio, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Via Sant’ Eustachio da incrocio Via S. Pio da Pietralcina a Via Cupa Parisi – Via Sant’ Eustachio civici n° 25 e 35 – Via Cupa Parisi – Via Casa Stanzione da via Sant’ Eustachio al civico n° 127 – Via San Pio da Pietralcina dal civ. n° 1 al civ. n° 5 e dal civ. n° 2 al civ. n° 8 venerdì 31 gennaio dalle ore 9 alle ore 19 per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via ... anteprima24

