L’amministrazione Trump e la “massima pressione” contro Assad (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani, l’amministrazione americana ha tutta l’intenzione di proseguire con la strategia di “massima pressione” contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Il prossimo obiettivo è quello di azzerare la presenza iraniana in Siria. Come spiega the National Interest, l’ambasciatore James Jeffrey, rappresentante speciale degli Stati Uniti in Siria e inviato speciale della coalizione contro lo Stato Islamico, si recherà a Bruxelles la prossima settimana per discutere l’apertura di un nuovo fronte di pressione economica contro l’influenza iraniana nel Paese siriano. Jeffrey ha confermato ai giornalisti che discuterà delle sanzioni contenute nel Caesar Syria Civilian Protection Act “e di altre questioni economiche legate al mantenimento della pressione contro il regime di Assad” con le ... it.insideover

