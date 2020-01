Gerry Scotti e il passato da politico, svelate le cifre del vitalizio (Di martedì 28 gennaio 2020) Attore, speaker radiofonico, ma soprattutto conduttore: Gerry Scotti è il signore del quiz di Canale 5; non tutti sanno, però, che in passato si è dedicato alla politica, esperienza della quale non parla molto volentieri. Grazie alle cariche rivestite, Gerry ha maturato il cosiddetto vitalizio. Ecco intorno a quanto si aggirerebbe la cifra. Gerry Scotti e passato in politica, gli incarichi Nato come Virginio Scotti nel 1956, Gerry Scotti è diventato uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano; nel suo lunghissimo curriculum ci sono Deejay Television, Passaparola, Chi vuole essere milionario?, Paperissima, La Corrida, Chi ha incastrato lo zio Gerry?, La stangata, The Money Drop, Caduta Libera, The Wall, Conto alla Rovescia e tantissimi altri. Non tutti sanno, però, che Gerry Scotti ha avuto anche un passato come politico: tra il 1987 e il 1992, infatti, Gerry Scotti è stato ... velvetgossip

