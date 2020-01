Elisa Isoardi e Alessandro fanno sul serio: spunta un anello sulla mano (Di martedì 28 gennaio 2020) Elisa Isoardi è stata pizzicata in un wine bar di Roma dove, tra canti e baci alla sua nuova fiamma – Alessandro Di Paolo – ha sfoggiato all’anulare un grosso anello con smeraldo. Si tratta di qualcosa di più di un semplice regalo? Elisa Isoardi, Alessandro e l’anello Alcune foto diventate virali sui social hanno rivelato i festeggiamenti di Elisa Isoardi in un locale di Roma dove, in compagnia di Alessandro Di Paolo, si sarebbe lasciata andare a canti e balli. La conduttrice ha presentato la sua nuova fiamma al regista Massimo Spano e all’attore Piero Concilietti che erano con loro. Ai più attenti non è sfuggito il grosso dettaglio brillante alla mano della conduttrice: si tratta di un vistoso anello con smeraldo, e che sarebbe proprio dono di Alessandro Di Paolo. La storia tra i due procede ormai da diversi mesi ma all’inizio la conduttrice aveva ... notizie

