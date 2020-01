Arya (Di martedì 28 gennaio 2020) Arya, una bellissima cagnolina, si trovava all’interno di una concessionaria e si nascondeva tra una macchina e l’altra. Il padrone si è accorto di Arya e faceva di tutto per prenderla ma la piccola ringhiava e scappava, aveva paura di tutto non c’era modo di prenderla. Allora il proprietario della concessionaria decise di chiamare dei volontari in quanto non sapeva come fare per riuscirla a prendere e comunque si poteva essere pericoloso per la piccola Arya. I volontari arrivarono e decisero di prenderla immediatamente. Conquistarono la sua fiducia e dopo un po’ di tentennamenti e dopo un po’ di ringhia i volontari riuscirono a prendere la piccola Arya. Notarono che aveva una brutta ferita vicino la zampetta e probabilmente ringhiava e scappava per il dolore che provava ... bigodino

