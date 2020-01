Arrow | Il finale di serie soddisferà di certo i fan (Di martedì 28 gennaio 2020) Arrow è la serie capostipite dell’Arrowverse che, con l’ottava stagione di messa in onda, si appresta alla conclusione definitiva. Allerta SPOILER!!! Gli autori della storia su Freccia Verde hanno passato momenti difficili per cercare di mantenere l’equilibrio nell’episodio finale: dovevano fare in modo che i cambiamenti di Earth Prime permettessero comunque alle alte storie di … L'articolo Arrow Il finale di serie soddisferà di certo i fan proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

silvuccia : Stanotte diremo addio ad #Arrow. Non posso ancora crederci, tra alti e bassi è stata una serie spettacolare che ho… - cinespression : New post: Arrow: Marc Guggenheim parla della sfida del creare il finale e degli stunt nella serie… - badtasteit : #Arrow: il produttore parla della difficoltà nel costruire il finale di serie -