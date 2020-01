Saronno, morti in corsia: l’ex viceprimario Leonardo Cazzaniga condannato all’ergastolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del Pronto Soccorso di Saronno, in provincia di Varese, è stato condannato all’ergastolo per 12 omicidi. Lo ha deciso la Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio al termine di sette ore di Camera di Consiglio. Cazzaniga era a processo per undici morti sospette in corsia e tre nella famiglia dell’ex amante Laura Taroni, poco prima che la Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) si riunisse in camera di consiglio per decidere se condannarlo o assolverlo dalle accuse. “Pur nella acuta consapevolezza d’essere imputato di 14 omicidi volontari, quindi un “demonio”, un “killer spietato” – ha dichiarato in aula – ribadisco di non aver mai agito come Lady Macbeth suggerì al consorte”. L'articolo Saronno, morti in corsia: l’ex viceprimario Leonardo Cazzaniga condannato all’ergastolo ... ilfattoquotidiano

