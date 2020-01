Morte di Kobe Bryant | elicottero contro collina per nebbia fitta

Morte Kobe Bryant/ Bagatta : 'E' stato esaltante - è nella Top 5 di sempre' - esclusiva - : Morte Kobe Bryant, intervista esclusiva a Guido Bagatta che ha parlato della carriera NBA del giocatore scomparso tragicamente domenica 26 gennaio.

Morte Kobe Bryant - l’elicottero era stato autorizzato a volare con la nebbia : Iniziano ad emergere alcune indiscrezioni sulle possibili cause dell'incidente che ha portato alla Morte di Kobe Bryant e di altre otto persone sulla collina di Calabasas: il pilota dell'elicottero aveva avuto il permesso di volare in base alle 'Special Visual Flight Rules' (Vfr), ossia le regole del volo a vista, a causa delle condizioni meteorologiche (fitta nebbia).Continua a leggere

Morte Kobe Bryant - emergono nuovi particolari : l’elicottero aveva un via libera speciale nonostante la nebbia : Il pilota dell’elicottero che trasportava Kobe Bryant e altre sette persone, tra cui la figlia dell’ex stella Nba, Gianna, aveva ancora l’autorizzazione a volare: operava in base a ‘speciali regole di volo a vista’. E’ quanto emerge da conversazione di controllo del traffico aereo con il pilota, riportata dal sito Web LiveATC.net e ripresa dalla Cnn. L’autorizzazione VFR consente a un pilota di ...

Il cordoglio per la Morte di Kobe Bryant diventa uno spot pro Lega. Il Carroccio lancia e poi rimuove un tweet per ricordare la stella dell’Nba con gli hashtag della campagna elettorale : È stata una vera e propria gaffe quella con cui la Lega, ieri sera, ha espresso cordoglio per la tragica morte, a causa di un incidente d’elicottero, del cestita Kobe Bryant. Infatti a pochi minuti dalla chiusura delle urne, sulla pagina Twitter “Lega – Salvini Premier” è comparso un tweet in cui si parla di “Sconcerto per la tragica scomparsa di Bryant, un grande uomo e grande campione, che amava la nostra regione e l’Italia. Un pensiero ...

“Ma Immobile non ce l’ha l’elicottero?” : il becero post social dopo la Morte di Kobe Bryant : Su Instagram Jessica Melena ha sfogato tutta la propria amarezza per quanto accaduto e per le parole rivolte al marito. "Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?". Non è umorismo nero ma cattiveria, idiozia allo stato puro, mancanza di rispetto assoluta. Chiaro il riferimento alla tragedia nella quale hanno perso la vita 9 persone, dall'ex campione della NBA, Kobe Bryant, fino alla figlia Gianna.Continua a leggere

Le prime pagine internazionali sulla Morte di Kobe Bryant : «Un talento come nessun altro», «leggenda», «eterno», e gli altri titoli dedicati al grande cestista americano morto ieri

Kobe Bryant - gli insulti social dopo la sua Morte : “Era uno stupratore” : Kobe Bryant riaffiorano le accuse di stupro del 2003. Gli insulti social Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero ieri, domenica 26 gennaio, a Los Angeles, in California. Insieme a lui hanno perso la vita altre 8 persone, tra cui la figlia 13enne Gianna Maria. In un momento così tragico giornaliste e utenti sui social hanno fatto tornare a galla quell’accusa di stupro che investì il campione NBA nel 2003. “Era uno ...

Morte Kobe Bryant : il ricordo di Beppe Sala : A seguito della notizia della Morte della star dell’NBA Kobe Bryant, anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto rendere il suo omaggio al cestita. Per farlo ha deciso di postare su Instagram una foto che li ritrae insieme durante un incontro: “Spero potrai continuare a ridere da lassù” ha scritto il primo cittadino del capoluogo lombardo. Numerosi i commenti di cordoglio e vicinanza per la gravissima tragedia avvenuta a ...

L’ultimo messaggio di Kobe Bryant poche ore prima della Morte : “Tutto bene?” : Shareef O'Neal, figlio di Shaquille O'Neal, ha reso pubblico l'ultimo messaggio ricevuto da Kobe Bryant a poche ore dall'incidente in elicottero che è costato la vita alla leggenda del basket NBA. Tra Kobe e Shaquille c'era un rapporto fraterno e si era creato un legame solido anche tra i rispettivi figli.Continua a leggere

Kobe Bryant - la Morte in un incidente aereo "predetta" in un cartone del 2016 : Un tragico scherzo del destino. La morte di Kobe Bryant, morto insieme ad altre 8 persone in uno schianto aereo in california, sembra essere stata predetta in un cartone animato del 2016 della serie...

Il videogioco NBA 2K20 omaggia Kobe Bryant dopo la Morte : Non poteva che essere NBA 2K20 ad omaggiare con classe e dovuto rispetto Kobe Bryant nel mondo videoludico. L'ex stella NBA, per anni volto più rappresentativo dei Los Angeles Lakers, è infatti venuta a mancare ieri, 26 gennaio 2020, in un tragico incidente aereo. A bordo di un elicottero sui cieli della California, il cestista è rimasto coinvolto, forse a causa della nebbia, nel tragico schianto assieme alla figlia di 13 anni Gianna Maria e ...

Morte Kobe Bryant - chi sono tutte le vittime dell’incidente : Chi sono le vittime dell’incidente in elicottero in cui è morto Kobe Bryant, stella del basket e icona dello sport a livello mondiale. Kobe Bryant ma non solo. sono nove le vittime dell’incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita, tra gli altri, il campione di basket e GiGi, la sua figlia di tredici anni cresciuta con la passione per il basket e coltivando il sogno di diventare una nuova stella dello sport. Kobe ...

Le polemiche sul come la stampa sportiva italiana abbia trattato la Morte di Kobe Bryant : «Non togliermi il pallone e non ti disturbo più». Lo cantava J-Ax nella sua ‘Italiano medio’, un brano che forniva un fedele ritratto degli abitanti dello Stivale. Un’ottica che, inevitabilmente, si ripercuote anche sulla stampa sportiva che, al netto di nomi – che dovrebbero far intendere approfondimenti a 360 gradi – si trova spesso a fare una scelta: nella maggior parte dei casi, infatti, la prima pagina è quasi interamente ...

Morte Kobe Bryant - clamoroso : nel 2017 un cartone animato aveva previsto l’incidente aereo [VIDEO] : E’ stato uno shock non solo per il mondo dello sport, ma anche per tifosi e simpatizzanti del grande cestista. La tragica Morte di Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna, promessa del basket, ha sconvolto il pianeta. Con loro c’erano altre 7 persone rimaste vittima di un terribile incidente aereo. Ma ora spunta un particolare clamoroso: il terribile epilogo era stato previsto tre anni fa dal cartone americano Legends of ...