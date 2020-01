Kobe Bryant, il più grande (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cinque titoli Nba con i Los Angeles Lakers e due medaglie d’oro olimpiche – nel 2008 e 2012 – con la nazionale di basket americana: basterebbero questi numeri per delineare la grandezza di una delle figure di maggior successo nella storia dello sport contemporaneo, Kobe Bryant, prematuramente scomparso in un incidente in elicottero il 26 gennaio. Sono tantissimi gli appassionati e i semplici simpatizzanti travolti dalla tragica notizia che dalla giornata di ieri condividono interviste e ricordi del giocatore, che cresciuto in Italia – il padre, anche lui cestista, ha giocato in diversi club nostrani negli anni Ottanta – ha mantenuto nel tempo un rapporto speciale con il nostro paese. Per commemorare la grandezza di questo giocatore, abbiamo raccolto nella nostra gallery una serie di scatti celebrativi del campione, che in un’intervista a Espn nel 2014 spiegava: “Non ho mai ... wired

