Hearthstone VR? Blizzard aveva creato un prototipo del gioco (Di lunedì 27 gennaio 2020) Hearthstone, il gioco di carte collezionabili di Blizzard, sarebbe potuto essere un gioco VR, almeno secondo quanto svelato da Hadidjah Chamberlin, lead VFX artist del gioco.Una coppia di sviluppatori avrebbe infatti creato un prototipo di Hearthstone in VR. In pratica era possibile vagare per la taverna e sedersi ad un tavolo per iniziare la partita. Purtroppo gli sviluppatori non sono andati oltre: "Hanno avuto solo due settimane per creare il progetto ed erano arrivati solo nel momento in cui si posano le carte sul tavolo".Funzionalità divertente che doveva essere implementata nella versione per la realtà virtuale era la possibilità, dopo una partita, di capovolgere il tavolo in preda alla frustrazione. Non sappiamo se poi avrebbero inserito anche una sorta di rissa da taverna, ma l'idea non è male. Blizzard tuttavia non sembra avere alcun piano per renderlo una realtà in questo ... eurogamer

