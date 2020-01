GF Vip, Carlotta Maggiorana in lacrime: “Voglio andare via” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vivere all’interno della casa del Grande Fratello Vip è un’esperienza non così semplice. Lo sa bene Carlotta Maggiorana, una delle concorrenti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Vivere ventiquattro ore su ventiquattro dentro un’abitazione, costantemente ripreso dalle telecamere, senza poter mai uscire e vedere i propri cari, è davvero una sfida con sé stessi. E non una delle più facili che si può trovare ad affrontare. Perché le sensazioni – comprese la tristezza e la nostalgia di casa – vengono moltiplicate esponenzialmente. E Carlotta, dopo quanto accaduto a Barbara Alberti, potrebbe essere la prossima concorrente ad abbandonare la casa senza passare per il televoto del pubblico. Lo sfogo di Carlotta Maggiorana Durante la notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio, Carlotta Maggiorana è scoppiata in un pianto incessante. E ha manifestato tutta la sua ... velvetgossip

zazoomblog : Carlotta Maggiorana disperata al GF Vip: Adriana Volpe la consola - #Carlotta #Maggiorana #disperata - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2020, Carlotta Maggiorana: 'Non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia' (V… - Unf_Tweet : CHE FARA? #CarlottaMaggiorana in lacrime al #GFVIP 4: anche lei abbandonerà la casa dopo Barbara Alberti? -