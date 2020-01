Elezioni regionali, Conte: "Salvini è il grande sconfitto" (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Lega non ha sfondato in Emilia-Romagna come si augurava e pronosticava Matteo Salvini, mentre in Calabria è arrivata la vittoria di Jole Santelli, storica esponente di Forza Italia sostenuta dal centrodestra unito, Lega compresa che si è però ridimensionata rispetto ai risultati delle Elezioni Europee.A tirare un sospiro di sollievo è sicuramente il Governo, in modo particolare il Premier Giuseppe Conte che ha voluto sottolineare come fosse Salvini il grande sconfitto della giornata di ieri, proprio per come ha deciso di impostare la campagna elettorale: "C'è chi ha voluto fare di questo voto un referendum pro o contro il governo" e "proprio per questo comportamento che io giudico improprio, mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, per me esce grande sconfitto da questo appuntamento elettorale. In realtà, le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su di lui, ... blogo

