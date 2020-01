Elezioni regionali, al Pd 22 seggi in Emilia ma la più votata è l’ex dem Schlein. Calabria, eletto un ‘impresentabile’. M5s fuori dal consiglio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 34% del Partito democratico alle Elezioni regionali dell’Emilia Romagna non solo fa tornare i dem prima forza in Regione, ma gli assicura anche 22 seggi all’Assemblea legislativa. La maggioranza di Stefano Bonaccini potrà contare anche su due consiglieri della lista Emilia-Romagna Coraggiosa, sostenuta anche dagli ex presidenti Pierluigi Bersani e Vasco Errani. Una sarà sicuramente Elly Schlein, ex europarlamentare del Pd, che è stata anche la candidata più votata: ha preso 15.975 nella circoscrizione di Bologna, che diventano più di 22mila se si sommano quelli presi nelle altre due province in cui era candidata. Alla maggioranza 29 seggi, al M5s 2 – Tre posti anche alla lista Bonaccini presidente e uno ai Verdi, che tornano quindi in consiglio regionale. Da segnalare che tra i due eletti del Movimento 5 stelle non c’è il candidato presidente Simone Benini. Il ... ilfattoquotidiano

