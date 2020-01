Dalle concessioni autostradali a Quota 100: i dossier che mettono a rischio il Governo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quali sono i dossier che potrebbero far cadere il Governo? Dalle concessioni autostradali a Quota 100, tutti gli scogli da superare. ROMA – Superato lo scoglio elezioni, andiamo a conoscere quali sono i dossier che potrebbero mettere far ‘cadere’ il Governo. Il risultato delle ultime urne, infatti, ha rafforzato il Pd che potrebbe nelle prossime settimane iniziare a chiedere una ridiscussione delle forze di maggioranza. Il no da parte del M5s è solido e per questo non possiamo escludere ulteriori battaglie. Le concessioni autostradali il primo banco di prova Il primo vero banco di prova potrebbero essere le concessioni autostradali. Da tempo la maggioranza, come confermato in più di un’occasione dal premier Conte, è al lavoro per la revoca ad Aspi. Il Pd sembra essersi convinto a sposare questa linea. Discorso diverso, invece, per Italia Viva che sembra ... newsmondo

