Coronavirus, presi d’assalto gli ospedali di Wuhan: persone si accalcano nei corridori (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cresce la tensione a Wuhan, la città da cui è partito il Coronavirus. Il sistema ospedaliero è in tilt e i pazienti si accalcano nei corridoi degli ospedali, ormai al collasso. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 80 persone, e sono oltre 2300 i casi di contagio confermati in tutta la Cina. Oggi il premier cinese Li Keqiang è in visita a Wuhan, dove ha incontrato il personale medico e i pazienti ricoverati. Intanto Hong Kong, Giappone e Mongolia si preparano a far rientrare in patria i concittadini presenti nella provincia di Hubei L'articolo Coronavirus, presi d’assalto gli ospedali di Wuhan: persone si accalcano nei corridori proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

