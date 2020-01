Come sono andate le elezioni in Emilia-Romagna per Renzi e Calenda (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra Bibbiano e le sortite estive al Papeete, le elezioni regionali in Emilia-Romagna appena concluse con la vittoria del governatore uscente Stefano Bonaccini, saranno probabilmente ricordate più per la lunga (e fallimentare) campagna elettorale condotta da Matteo Salvini che per altro. Ma da giugno ilfoglio

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - chetempochefa : 'Quando sono scesa dal treno c'era una folla enorme. Senza nessun merito ero stata risparmiata, l'ho capito nei gio… - meb : Una delle più grandi tragedie che l'umanità abbia mai conosciuto. L'odio, l'intolleranza, l’antisemitismo si sono m… -