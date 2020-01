Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020: data, programma, orari e tv (Di lunedì 27 gennaio 2020) Archiviato il Tour Down Under 2020, il calendario ciclistico australiano prevede ancora due prove dedicate sia agli uomini che alle donne, ossia la Race Torquay, e la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Quest’ultima andrà in scena sabato 1 febbraio per le donne, e domenica 2 per gli uomini. Entrambe si snoderanno attorno alla città di Geelong, e il punto cruciale della corsa sarà la salita di Challambra. Le ambizioni italiane saranno veramente alte, visto e considerato che lo scorso anno, nella prova riservata agli uomini, la vittoria andò all’ex campione italiano, nonché neo campione europeo Elia Viviani, davanti al padrone di casa Caleb Ewan e a Daryl Impey. Mentre a livello femminile la cubana Arlenis Sierra tornerà in corsa per puntare alla doppietta. Le due gare toccheranno le medesime località e strade, ma le donne dovranno percorrere 121 chilometri, mentre gli uomini ... oasport

