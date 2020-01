Blocca al bancomat una donna e si fa dare i soldi che ha appena prelevato, appena vede che il saldo è a zero glieli restituisce (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una rapina anomala con un epilogo ancora più anomalo quella che ha messo in atto un ragazzo in Cina e che è stata riportata da China Global Television Network (CGTN . Le telecamere posizionate fuori da una banca hanno ripreso tutta la scena. Una donna si è recata al bancomat e ha prelevato dal suo conto 2.500 yuan e cioè circa 329 Euro. A quel punto le si è avvicinato un ragazzo con il coltello che glielo ha puntato addosso e le ha intimato di consegnargli tutti i soldi. La donna non ha opposto alcuna resistenza e dallo sguardo si capiva che era terrorizzata. Il ragazzo quando ha visto che la cifra non era un granchè l’ha obbligata a fare il saldo del conto per vedere quanto ancora poteva rubarle. La donna ha obbedito e quando il rapinatore ha visto che il saldo era pari a zero è rimasto un attimo fermo e poi le ha restituito i soldi che le aveva sottratto ed ... baritalianews

