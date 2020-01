Anm, lunedì 3 febbraio stop a metro e bus a Napoli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Anm: le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per lunedì 3 febbraio. Anm Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per lunedì 3 febbraio. L’agitazione – rendono noto i sindacati – sarà effettuata nel rispetto delle fasce di garanzia. Le motivazioni alla base dello sciopero – spiegano – riguardano “il miglioramento delle condizioni di lavoro, la mala gestione del personale, il trattamento economico e lo sviluppo progressivo di carriera per il personale viaggiante (autisti di autobus, operatori delle funicolari, personale di macchina e sale operative) del settore gomma e ferro, il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza su stazioni, treni e autobus”. ... 2anews

